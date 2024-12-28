Uzman isme sorduk: Memur ve emekli refah payı alacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman isme sorduk: Memur ve emekli refah payı alacak mı?

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Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının kurdaki dalgalanmalar sonucunda çalışanların enflasyona karşı mağduriyetinin giderilmesi için verildiğini hatırlattı. Refah payının alım gücünü artıracak bir pay olduğunu belirten uzman isim, bütçe oluşturulması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini belirtti.

28.12.2024 12:12
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Asgari ücretin netleşmesinin ardından bu kez gözler memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yapılacak zamma çevrildi. Zam sürecinde en çok merak edilen konulardan biri zam oranı diğeri de refah payı. Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği refah payını uzman isme sorduk.

Memur ve emekli refah payı alacak mı?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusunu yönelttiği Prof. Dr. Pehlivanoğlu, bütçeyi işaret etti. Refah payının memur ve emekliler için gerekli olduğunu belirten uzman isim konuşmasına şöyle devam etti:

Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.

Uzman isme sorduk: Memur ve emekli refah payı alacak mı?

Ekonomi, Finans, Memur, Refah, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzman isme sorduk: Memur ve emekli refah payı alacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Sözata:
    asgariyi hallettiniz şimdi sıra memur ve emeklilerde.. 43 5 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Yuzde 6 zam puahahahahahah 18 2 Yanıtla
  • Celal Baybaş:
    ne büyük bir açıklama yapmış bu açıklama için uzman kişimi aramışlar komik 18 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    3 ün 1 inimi 12 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    emekli memur a verilsin çalışan ek olarak iki sene önce 8 bin aldı. o para şimdi 20 bin oldu..olmayana az maaş alan a verilsin 5 0 Yanıtla
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