"Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'tan aralık 2021 enflasyonu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu, memur ve emekliye kötü haberi verdi.

Aralık ayı TÜFE artışı yüzde 15 dolayında geleceğini, yıllık TÜFE de yüzde 35-40 arasında artacağını söyleyen Aktaş; " Kur zehri maliyetlere, yani bünyeye girdi bir kere... Yüksek maliyetle üretilen malları bugünkü kur esas alınarak satmak söz konusu olmayacak." dedi.

Kur düşünce buna anında yalnızca akaryakıt fiyatlarının adapte olacağını, fiyat düşüşüne de devletin "Bana vergi lazım" diyerek el koyduğunu belirten yazar; "Akaryakıttaki indirimin pompaya yansımamasına ses çıkaramayanlar 50 liraya mal edilen ürün şimdi niye 40'a satılmıyor diye etiket denetimi yapıyor." diye bir tespit yaptı.

Aktaş yazısında memurlara da kötümser bir haber verdi.

Aralık ayı TÜFE artışının yüzde 15 dolayında gelmesinin, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 30'a yakın zam alması demek olduğunu belirten Alaattin Aktaş; şu yorumu yaptı:

"Aralık ayı oranı yüzde 15 olursa 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 27'yi bulacak. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için yüzde 3 zam verilmiş ve oluşacak enflasyon farkının ekleneceği belirtilmişti. İkinci yarı için yüzde 27'lik TÜFE artışı söz konusu olduğu takdirde memurlar 24 puanlık fark alacak; 2022'nin ilk yarısı için verilecek 5 puanlık zamla birlikte toplam zam oranı yüzde 29'u bulacak."

İşte bu yüzden aralık oranının önemi büyük olduğunu söyleyen Aktaş; "Aralık ayında yapılması gerekirken bir şekilde ocak ayına bırakılacak fiyat artışları, memur ve emeklilerin aleyhine bir durum yaratacak" dedi.