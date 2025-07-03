Memur ve Emekliye Zam Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve Emekliye Zam Açıklandı

03.07.2025 10:45
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Haziran enflasyonuyla memur ve emeklilere zam oranları belirlendi, en düşük memur maaşı 47 bin 522 TL.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ile Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda ise yüzde 35,05 arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon aylık bazda ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00, mayısta yüzde 1,53, haziranda ise yüzde 1,37 oldu. Enflasyon, yılın ilk 6 ayında 16,67, yıllık bazda ise 35,05 olarak gerçekleşti. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönem için yüzde 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.

En düşük memur maaşı 47 bin 522 liraya yükseldi

Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden yüzde 5 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammına ek olarak 2025'in ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri, bu durumda enflasyon farkından doğan yüzde 10,06 ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 15,57 oranında zam almaya hak kazandı. En düşük memur maaşı enflasyon farkıyla 47 bin 522 liraya, en düşük memur emeklisi ücreti ise 22 bin 615 liraya yükseldi.

Enflasyon farkı yansıtılırsa en düşük emekli ücreti 16 bin 921 liraya çıkacak

Yüzde 16,95'lik enflasyon oranının en düşük memur emekli aylığına yansıtılması halinde 14 bin 469 lira olan en düşük emekli ücreti 16 bin 921 liraya çıkacak. Aynı oran yansıtıldığı takdirde bu durum 4 milyon emekliyi kapsayacak ve hazineye ise 40 milyar ilave maliyet oluşturacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve Emekliye Zam Açıklandı - Son Dakika

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