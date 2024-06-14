Menteşe Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Ortaklığında Karakılçık Buğdayı Hasat Edildi

Ekonomi

Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında yürütülen çalışma kapsamında Yerkesik Mahallesi'ndeki 20 dönümlük alanda 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Bugün Yerkesik Mahallemizdeki 20 dönümlük tarım arazisinde ekilen karakılçık buğdaylarının hasadını yaptık. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın amacı kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayımızın üretimini yeniden arttırmak. Hasadını yaptığımız buğdaylardan un elde etmenin yanı sıra bir kısmını da gelecek nesillere aktarabilmek için tohumluk olarak kullanacak ve saklayacağız. Bölgemizde yetişen tarımsal ürünlere ve ata tohumlarımıza sahip çıkacak, verimli topraklarımızın potansiyelini arttırmak için kooperatiflerimizle her zaman iş birliği içerisinde olacağız" diye konuştu. - MUĞLA