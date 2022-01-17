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Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım - Son Dakika

Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım

17.01.2022 11:28
Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım

Menteşe Ziraat Odası yaz aylarında çıkan orman yangınlarında ve kış aylarında su taşkınlarından zarar gören Menteşe ve Marmaris ilçesindeki üreticilere fidan ve gübre desteğinde bulunuyor.

Menteşe Ziraat Odası yaz aylarında çıkan orman yangınlarında ve kış aylarında su taşkınlarından zarar gören Menteşe ve Marmaris ilçesindeki üreticilere fidan ve gübre desteğinde bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin de destekleri ile orman yangınından en fazla etkilenen çiftçilerin bulunduğu Menteşe ilçesinde Muratlar, Kozağaç, Bayır (Yumaklı), Sungur ve Şenyayla mahallelerinde, Marmaris'te ise İçmeler, Armutalan, Bayır, Hisarönü, Osmaniye, Turunç, Yeşilbelde ve Turgut Mahallelerinde bulunan üreticilere zeytin ve ceviz fidanı ile sıvı gübre desteğinde bulunuyor.

Ocak ayının ilk yarısında başlayan yağışlarda taşkın nedeniyle ahırlarda mahsur kalan çiftçileri de ziyaret eden Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, iklim krizi ve kuraklıktan sonra taşkınlarda zarar gören çiftçilere destek olduklarını belirtti. Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, "Yaz aylarında orman yangınları ile bir afet yaşadık. İklim krizi ve kuraklıktan sonra özellikle kırsal alanda yaşayan çiftçilerimiz, yangın ve kış aylarında da su taşkınlarına maruz kaldılar. Orman yangınları esnasında ve sonrasında zarar gören çiftçilerimizin her daim yanlarında olduk. Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın talimatı ile çiftçilerimize katkıda bulunmak için çalışma içine girdik. Genel Merkezimizin de katkıları ile Menteşe ve Marmaris ilçemizdeki 13 mahallemizde yaklaşık 2 bin zeytin fidanı, ceviz fidanı ve sıvı gübre deştiğinde bulunduk" dedi.

Orman yangınından zarar gören çiftçilere yardımların sürdüğünü belirten Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, "Ocak ayının ilk yarısında çiftçimizin beklediği yağışlar başladı. Özellikle Menteşe Karabağlar yaylasında su taşkınları sonucu bazı çiftçilerimizin küçük ve büyükbaş hayvanları ahırlarda mahsur kaldı. Kurumlarımızın destekleri ile hayvanlarımız güvenli bir bölgeye nakledildi. Bu üreticilerimizi de yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Pandemi döneminde üretimin ne kadar önemli olduğu görüldü. Muğla turizm kenti olduğu kadar önemli bir tarım kenti. 2 yıllık süreçte üreticilerimiz yaz kış demeden üretiyor. Üreten ve alın teri ile kazanan çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - MUĞLA

Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım
Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım
Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım
Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım

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Orman Yangınları, Ziraat Odası, Marmaris, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe Ziraat Odası'ndan afet mağdurlarına yardım - Son Dakika Ekonomi


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