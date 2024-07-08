Mercedes-Benz, elektrikli araçlar için batarya hücreleri üretim merkezi açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Mercedes-Benz, elektrikli araçlar için batarya hücreleri üretim merkezi açtı

Mercedes-Benz, Stuttgart-Untertürkheim'daki genel merkezinde elektrikli araçlara yönelik batarya hücreleri için araştırma ve üretim merkezi olan 'eKampüs'ü açtı. Merkez, batarya hücrelerini ve kimyasal karışımlarını geliştirmek, tasarlamak, test etmek ve üretmek için kullanılacak. Mercedes, eKampüs'ün yardımıyla akü maliyetlerini yüzde 30'dan fazla düşürmeyi hedefliyor.

08.07.2024 18:07
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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, Stuttgart-Untertürkheim'daki genel merkezinde elektrikli araçlara yönelik batarya hücreleri için araştırma ve üretim merkezi açtı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Korumu Bakanı Robert Habeck'in açılışını yaptığı Mercedes-Benz'in "eKampüs" olarak adlandırılan 30 bin metrekarelik merkezi, batarya hücrelerini ve bunların kimyasal karışımlarını küçük seriler halinde geliştirmek, tasarlamak, test etmek ve üretmek için kullanılacak.

Söz konusu merkez ile dünyanın en eski otomobil üreticilerinden olan Mercedes-Benz, istihdamın yanında, yüksek voltajlı depolama sistemlerindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

Mercedes, eKampüs'ün yardımıyla gelecek birkaç yıl içinde akü maliyetlerini yüzde 30'dan fazla düşürmeyi de hedefliyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Korumu Bakanı Robert Habeck, açılışta yaptığı konuşmada, Almanya ve Avrupa'nın batarya üretiminde kendi kapasitelerini artırmalarını önemine dikkati çekerek, "Avrupa'nın teknolojide kendi know-how'ını geliştirmesi kilit önem taşıyor" dedi.

Mercedes'in Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer da söz konusu merkezde amaçlarının Mercede-Benz DNA'sı ile mükemmel hücre tasarımını geliştirmek olduğunu belirterek, yeni merkezde geliştirilen hücre tasarımlarının ortak şirketlerle paylaşılacağını ve tedarikçilerden gelecek batarya hücrelerine dahil edileceğini söyledi.

120 yıldır Stuttgart-Untertürkheim'daki fabrikasında motorlar üreten Mercedes-Benz'in ABD, Almanya, Çin ve Polonya dahil olmak üzere 7 yerde ise batarya üretim fabrikası bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz, elektrikli araçlar için batarya hücreleri üretim merkezi açtı - Son Dakika

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