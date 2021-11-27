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Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi! - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi!

27.11.2021 10:07
Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi!

Yüksek enflasyona ve TL'deki değer kaybına rağmen uyguladığı politikanın devamlılığı konusunda net mesajlar vermeye başlayan TCMB Başkanı Kavcıoğlu bankacılardan bir dizi talepte bulundu.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu önceki gün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi. TBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Merkez Bankası'nın uyguladığı politika konusunda bankalardan destek isteyerek bir dizi talepte bulunduğu öğrenildi. Sözcü gazetesinin haberine Kavcıoğlu'nun talepleri şunlar:

TL'DE KALMAYA TEŞVİK EDİN

TCMB'nin banka yöneticilerinden müşterilerini TL'de kalmaya teşvik etmelerini istedi ve hane halkının dövize yönlendirilmemesi aşamasında banka şubelerinden de destek beklediği aktarıldı. Ekonomistler TCMB'nin faiz oranını aralıkta 1 puan daha düşürerek yüzde 14'e çektiği ve 2022 ilk yarıda bu seviyede sabit tuttuğu durumda, enflasyonda görülecek yükselişle reel faizin mayısta eksi yüzde 8'e (şu an eksi yüzde 4.9) yaklaşmasını mümkün görüyor. Önümüzdeki aylarda negatif reel faizin TL'den dövize geçişi hızlandıracağı öngörülüyor.

KREDİ FAİZLERİNİ ARTIRMAYIN

İkinci olarak bankalardan mevduat faizlerinde artışa paralel kredi faizlerinde artışa gitmemeleri istendiği de öğrenildi. Özel bankaların TL mevduat faizlerinde 50 ile 100 baz puan artışa gittiği görülüyor. Aynı şekilde tüketici kredi faiz oranları da artıyor. Analistler "TL krediler ve TL mevduat arasındaki faiz marjının daralması" anlamına gelen bu talebin "daha az kâr edin" iması taşıdığını söylüyor.

YURTDIŞINDA DÖVİZ BULUNDURMAYIN

Banka yöneticilerinden istenen diğer bir konu ise yurtdışı muhabir bankalarda çok fazla döviz bakiyesi tutmamaları oldu. Ancak belirli işlemler için muhabir bankalarda tutulan döviz miktarının minimum düzeyde olduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi!

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı, bankaların yöneticileriyle görüştü! TL'de kalın, kredi faizlerini artırmayın dedi! - Son Dakika
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