Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Enflasyon rakamları hakkında açıklama

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: (Enflasyon rakamları) Son dönemlerde artan bir tartışma var, bu da enflasyonun düştüğü döneme denk geldi. TÜİK'in inandırıcılığı önemli, baktığımızda metadolojisi uluslararası normlara uygun açıklıyor. Bizim ay içinde fiyat gelişmelerini anlamak için belli çalışmalarımız var. Son dönemde baktığımızda bizim TÜİK gerçekleşme ve iç tahminlerimize baktığımızda ciddi bir fark görmüyoruz, ortalama oldukça yakın. Hatta bazı aylarda ciddi yukarı yönlü sürprizler olduğunu söyleyebilirim.