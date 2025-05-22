MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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MB Başkanı Karahan\'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
22.05.2025 11:18
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MB Başkanı Karahan\'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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Yılın 2. enflasyon raporu için sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olduğunu bildiren Karahan, 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminlerini de koruduklarını kaydetti.

"ENFLASYONUN 2027 YILINDA YÜZDE 8'E GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Banka, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyor. Öte yandan zirai don hadisesinin işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekilen raporda, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıların artabileceği vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.

"YÜKSEK ENFLASYON ÜCRETLERİN ERİMESİNE NEDEN OLUYOR"

Ücretler konusunda varsayımlar da özellikle yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde oluşuyor. Ama ücret konusunda hep söylediğimiz şu; Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak" yanıtını verdi.

MB Başkanı Karahan\'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Son Dakika Ekonomi MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • aragorn:
    HEP BOŞ BOŞ KONUŞUN SİZ ENFLASYONU DÜŞÜREMEZSİNİZ MALAESEF, 2022 YE KADAR KARI KOCA ÇALIŞIP EV YADA ARABAYI ALABİLİYORDU AMA MALESEF AYLIK 100 BİN KAZANIYORUZ KARI KOCA AMA NERDEE EV YADA ARABA 35 4 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    YEDİLER İÇTİLER HESABI BİZE ÖDETTİRİYORLAR BUNLARA DESTEK VEREN SECMENE SORMAK İSTİYORUM MEKANLARA GİDELİM YİYELİM İÇELİM SEN BENIM HESABIMI ODEMEZSIN DİMİ NEDEN HALA DESTEK VERIYORSUN BUNLAR BİZİM VERGİLERİMİZ ! 31 3 Yanıtla
  • tolga soyadsız:
    Karı koca çalıyor, 1 çocuğumuz okula gidiyor ev kira yine ay sonunu zor görüyoruz , üstelik her ay eksiye giriyoruz, o yıl değil bu yıl değil ne zaman düzlüğe çıkacağız?? 24 2 Yanıtla
  • murat olguner:
    Bunların umrunda olurmu milletin yediği içtiği adamlar 10 tane maaş alıyor zam yapıyorlar 1 haftada geri 2 katını alıyorlar 19 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Padişahımın İki Dudağı Arasındadır 19 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    artik şu paradan 1 sıfır atin 19 0 Yanıtla
  • salihb:
    Zam yapmadan piyasa kendini gelecek rakamın % 20 üzerine göre ayarlıyor. Piyasayı elinde tutamayan Devlet mi olur 10 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Bu ülkede yükselen birşeyin düştüğü nerede görülmüş domatesin kg 25 kuruş 50 kuruştu şimdi 60 tl oldu haydi domatesin kg 50 kuruşa...veya 1 tl ye düşürün.. çeyrek altın 22 tl idi,7000 tl oldu 22 tl ye,düşürün...ev 25000,den 1000 tl ye düşürün 100,000 bin tl lik ev 5 veya 6 trilyon oldu yüz bine düşürün... 6 0 Yanıtla
  • sami:
    hiç gülesim yoktu. Ciddi ciddi anlatıyor ve Millet inandı zannediyor.Ama bu şekil devam edin,P hala dünyayı yönettiğimizi zannediyor.En çok sıkıntı çekende o kesim:))) 5 0 Yanıtla
  • sami:
    hiç gülesim yoktu.Hala ciddi ciddi anlatıyor Milletin inandığını zannediyor.En çok sıkıntı çeken kesim ise kendilerini destekleyenler.Bu şekil devam edin. İlk dört aylık enflasyon oranı 13,86 kalan 10 nu ise kağıt üzerinde çıkartırsınız!!! 0 0 Yanıtla
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