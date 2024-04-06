Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yükseltti

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını 3,66'dan 4,25'e yükseltti. MB'nin açıklamasında, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı korumak amacıyla yapılan bu değişikliğin yakın zamanda sonlandırılması planlandığı belirtildi.

06.04.2024 01:21
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Merkez Bankası (MB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan MB Tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66'dan 4,25'e yükseldi.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. MB Tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66'dan 4,25'e yükseldi. MB konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında, Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yükseltti - Son Dakika

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