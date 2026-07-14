Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor

14.07.2026 09:55
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Prof. Dr. Babuşcu, enflasyon düşmediği için faiz indirimine karşı çıkıyor, toplantı önemli.

(ANKARA) - HABER: Olcay AYDİLEK

Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gelecek hafta perşembe günü yapacağı toplantıya işaret ederek, "Banka'nın, enflasyon düşmediği için faizleri de düşürmemesi gerekir. Bu koşullarda faizlerin düşürülmesi ekonomik değil, imaj amaçlı bir adım olacaktır" dedi. Babuşcu, 100 baz puanlık bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirterek, "Bu faiz indirimi de konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerini çok etkilemez" diye konuştu.

Ekonomi dünyası ve vatandaşların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Banka, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

PPK, ağustos ayında toplanmayacak. Bu nedenle PPK'dan çıkacak temmuz ayı faiz kararı büyük önem taşıyor. Kurul, haziran ayında yaptığı toplantıda, politika faizini, yani bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

İMAJ AMAÇLI FAİZ İNDİRİMİ

Bankacılık ve finans uzmanı prof. Dr. Babuşcu, ANKA'nın sorusu üzerine, 3 yılı aşkın süredir devam eden dezenflasyon odaklı ekonomik programa işaret ederek, aradan geçen süreye karşın enflasyonun açıklanan hedeflerden çok uzak olduğuna dikkati çekti.

Babuşcu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon verilerine değinerek, bu koşullarda ekonomik olarak beklenenin Merkez Bankası'nın faizleri düşürmemesi olduğunu söyledi. Şenol Babuşcu, "Banka'nın, enflasyon düşmediği için faizleri de düşürmemesi gerekir. Bu koşullarda faizlerin düşürülmesi de ekonomik değil, imaj amaçlı bir adım olacaktır" dedi.

Toplantıda 100 baz puanlık bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirten Babuşçu, "Bu faiz indirimi de konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerini çok etkilemez. Ne kadar bir etki eder, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde çok az, hissedilmeyecek düzeyde bir indirimi gündeme getirebilir" diye konuştu.

Babuşcu, krediyle konut ya da otomobil almayı düşünenler açısından "makul" sayılabilecek bir faiz için alınacak çok uzun bir yolun olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor - Son Dakika

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