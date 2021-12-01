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Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi - Son Dakika

Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi

01.12.2021 12:43
Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi

Merkez Bankası'nın döviz kurlarında görülen fiyat oluşumları nedeniyle satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini duyurmasının ardından 13,82 TL seviyesindeki dolar 13, 18 TL'ye düştü.

Merkez Bankası flaş bir açıklamada bulunarak döviz kurlarında görülen fiyat oluşumları nedeniyle satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi. Merkez Bankasının açıklaması öncesi yukarı yönlü hareket eden ve 13,82 seviyesinde olan dolar ibreyi aşağıya çevirdi.

Dolar kuru saat 12:29 itibarıyla %4,19 azalışla 13,09 liradan işlem görüyor.

TCMB REPO İHALESİYLE PİYASAYA YAKLAŞIK 83 MİLYAR LİRA VERDİ

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 82 milyar 999 milyon 999 bin 962 milyon lira verdi. İhaleye 191 milyar liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi

Merkez Bankası, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi - Son Dakika
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