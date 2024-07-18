Merkez Bankası\'nın net rezervi son 4,5 yılın zirvesinde

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervinin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde paylaşımında bulundu. Şimşek'in paylaştığı grafiğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 12 Temmuz 2024 itibarıyla 22,2 milyar dolara çıktı.
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