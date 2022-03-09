Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

09.03.2022 14:33
Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TCMB açıklamasında, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacağı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacağı belirtilen açıklamada, basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinde yer alan "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" sayfasından Genel Kurul Toplantısının canlı olarak takip edebileceği aktarıldı.

Açıklamada, genel kurul toplantılarına ilişkin bilginin bankanın internet sitesinin "Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul" bölümünde yer aldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi Ödemiş'te ilk kez mimoza kadın festivali düzenlendi Ödemiş'te ilk kez mimoza kadın festivali düzenlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Salı, TCMB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement