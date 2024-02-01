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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 930 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 930 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası\'nın toplam rezervleri 930 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerin 930 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolarlık bir düşüşle 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 282 milyon dolar artarak 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

01.02.2024 14:55
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Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azalarak, 137 milyar 161 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolarlık azalışla 90 milyar 366 milyon dolardan 89 milyar 154 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Ocak haftasında 282 milyon dolar artarak 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 930 milyon dolar azaldı - Son Dakika
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