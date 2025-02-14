Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL tahmini ise geriledi.
Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 27,05 iken, şubat ayında yüzde 28,30'a çıktı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya hafif gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya indi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ocakta 43,03 seviyesindeyken, şubat ayında 42,89'a geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru tahmini ise ocakta 43,81 iken, şubat anketinde 43,96 olarak güncellendi.
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) için üç ay sonrası beklentisi, yüzde 40,91'den yüzde 40'a düştü. Ankette, 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e gerilerken, 2026 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,9 olarak sabit kaldı.
Her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, 54 finansal sektör ve 18 reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi - Son Dakika
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