Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

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Merkez Bankası'nın şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi. Dolar/TL kuru beklentisi 42,89'a gerilirken, faiz oranı beklentisi azaldı.

14.02.2025 10:26
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL tahmini ise geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ocak ayında yüzde 27,05 iken, şubat ayında yüzde 28,30'a çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 25,26'ya hafif gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya indi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ocakta 43,03 seviyesindeyken, şubat ayında 42,89'a geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL kuru tahmini ise ocakta 43,81 iken, şubat anketinde 43,96 olarak güncellendi.

FAZİ ORANI BEKLENTİSİ AZALDI

Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) için üç ay sonrası beklentisi, yüzde 40,91'den yüzde 40'a düştü. Ankette, 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e gerilerken, 2026 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,9 olarak sabit kaldı.

KATILIMCI PROFİLİ

Her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, 54 finansal sektör ve 18 reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.

Merkez\'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30\'a yükseldi

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sedat ümit sarı:
    her ay 1 puan artır zam vereceğin Haziran ayında -5 çıkar maaş zammı enflasyonsuz olsun sonra temmuz ayı aaaaaaa 6 çıktı de. enflasyon ile mücadele fakiri daha fakir yapma mücadelesi. 29 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ona biz 78 falan diyelim. lafla enflasyon düşüyor ahhhparti 25 1 Yanıtla
  • Gürkan:
    Haziran da ve Aralıkta düşürürler... 22 1 Yanıtla
  • Apple User:
    liyakatsızlar güruhu.Sapma %40 larda şimdiden.İstifa etmeliler.Olan yine işçi ve emekliğe oldu.Yönetemiyorlar!!! 20 1 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Maaşların zammı verildi artık , yükseltirsiniz. Bütün garibanların vebalini aldınız . yazıklar olsun 20 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Daha çok yükseltırsınız çünkü hesaplar düzgün degıl yanlış hesap vatandaştan dönecek 16 4 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    bizde bu fırsatçılar ve çözüm üretemeyen siyasiler oldukça daha çok revize edilir 18 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Sene sonu 80 revize etim 15 0 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    milleti uyutup bopu kuracaklar halk azığıyla uğraşırken siyasetçiler ne yapıyor unutsun sesini çıkarmasın yüzde 50 lik kesim zaten trt ve a haber mutluluk kanalını izliyor.. 3 0 Yanıtla
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