Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu

21.07.2022 14:09
Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistlerin beklentisi yönünde, politika faizini yüzde 14’te sabit bıraktı. Merkez Bankası son 6 kararında politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistlerin beklentisi yönünde, politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası son 6 kararında politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. PPK, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Bugün yapılan 7'nci toplantıda da politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 14'te sabit tutuldu.

PPK kararının alındığı dakikalarda dolar 17,68 TL; euro ise 18,02 TL seviyesinde işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
13:43 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi
13:34 Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı
13:30 Sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövülen genç kız yaşadıklarını anlattı: Taciz etti, peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:22:05. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement