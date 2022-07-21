TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Bugün yapılan 7'nci toplantıda da politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 14'te sabit tutuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu - Son Dakika

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