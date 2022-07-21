Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. PPK, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Bugün yapılan 7'nci toplantıda da politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 14'te sabit tutuldu.
PPK kararının alındığı dakikalarda dolar 17,68 TL; euro ise 18,02 TL seviyesinde işlem görüyor.
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