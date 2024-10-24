Merkez Bankası Rezervleri 1,98 Milyar Dolar Arttı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ekim ile biten haftada 1 milyar 979 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ekim ile biten haftada 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artarak 93 milyar 643 milyon dolardan 93 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 18 Ekim haftasında 1 milyar 831 milyon dolar artarak 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL