Merkez Bankası Rezervleri 10.5 Milyar Dolar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 489 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 489 milyon dolar artarak 159 milyar 694 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 7 milyar 701 milyon dolar artarak 54 milyar 251 milyon dolardan 61 milyar 952 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Temmuz haftasında 2 milyar 788 milyon dolar artarak 94 milyar 954 milyon dolardan 97 milyar 742 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL