Merkez Bankası Rezervleri 3 Milyar 756 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; 30 Eylül haftasında TCMB'nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 3 milyar 756 milyon dolar azalarak 107 milyar 48 milyon dolara geriledi.

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni bugün yayınladı. 30 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi. Rezervlerdeki düşüş, Merkez Bankası verilerine şöyle yansıdı:

TOPLAM REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 30 Eylül haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azaldı ve 110 milyar 804 milyon dolardan, 107 milyar 48 milyon dolar seviyesine düştü.

Net rezervler aynı dönemde 9,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bir önceki hafta eksi 55,4 milyar dolar olan SWAP hariç net rezervler ise eksi 59 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül'de 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.