Merkez Bankası Rezervleri 2,4 Milyar Dolar Azaldı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azalarak, 131 milyar 750 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 92 milyon dolardan 82 milyar 479 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Şubat haftasında 1 milyar 155 milyon dolar artarak 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL