Merkez Bankası Rezervleri 2.9 Milyar Dolar Arttı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 850 milyon dolar artarak 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Ocak haftasında 1 milyar 26 milyon dolar artarak 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL