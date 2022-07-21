Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu

21.07.2022 14:52
Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 88 milyon dolar artarak 59 milyar 955 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Temmuz'da 58 milyar 867 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 375 milyon dolar azalışla 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 714 milyon dolar artarak 98 milyar 651 milyon dolardan 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942
08.07.202239.78458.86798.651
14.07.202239.40959.95599.365

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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