Merkez Bankası Rezervleri 998 Milyon Dolar Arttı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Eylül ile biten haftada 998 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Eylül ile biten haftada 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 285 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 27 Eylül haftasında 1 milyar 283 milyon dolar artarak 62 milyar 283 milyon dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL