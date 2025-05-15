Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Mayıs ile biten haftada 5 milyar 811 milyon dolar artarak 144 milyar 343 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar artarak 57 milyar 577 milyon dolardan 61 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 9 Mayıs haftasında 2 milyar 166 milyon dolar artarak 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL