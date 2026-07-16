Merkez Bankası Rezervleri Arttı - Son Dakika
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Merkez Bankası Rezervleri Arttı

16.07.2026 16:39
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TCMB rezerv varlıkları 10 Temmuz'da 163,3 milyar dolara çıkarak yüzde 2,3 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 163,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB tarafından, 10 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 163 milyar 302 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, yüzde 9,5 artarak 59,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 96,2 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolar olurken önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,6 artarak 57,9 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 azalarak 63 milyar dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankasının toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,6 milyar dolar, altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 2,8 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Arttı - Son Dakika

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