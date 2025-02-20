Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi bir rekora imza attı. Yeni rapora göre, bankanın rezervleri daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu gelişme, ekonomi çevrelerinde büyük bir heyecana neden oldu ve Merkez Bankası'nın politikalarının başarısını gösterdiği yorumlarına yol açtı.

20.02.2025 15:40
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

REZERVLER REKOR KIRDI

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara çıktı. Öte yandan, swap hariç net rezerv olarak da bilinen tüm yükümlülüklerinden arındırılmış Merkez Bankası rezervleri de 71 milyar 498 milyon dolarla rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ALİÇO null:
    milleti düdükleyerek bende doldururum kasayı zor bişey değil ki 166 33 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    İşte ordaki o parayı yiyemedikleri için hortumlayamadıkları için kuduruyorlar muhalefet CHP.70 senedir kasaya biraz para koyan Menderes'i özalı hemen indirip kasayı boşaltıp sonrada erken seçime görüyorlardı ülkeyi.şümdi 25 senedir o parayı yiyemedikleri için kudurdular 28 167 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    merkez bankasının rezervlerinin rekor kırmasının vatandaş olarak bana ne katkısı var. maaşıma gelirden prim mi veriyorlar yoksa her ay yardım mı yapıyorlar 152 25 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    vatandaş dolar biriktirince vatan haini MB dolar biriktrince ekonomik başarı. 137 16 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    altın ve dolarda rekor kırıyor madem rezervlerimiz bu kadar çok neden doları düşürmüyorsunuz 115 9 Yanıtla
  • Türkmen beyi:
    o zaman emekliye memura asgari üçretliye zam bekliyoruz yoksa inanmam ona göre 108 11 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    yalan hepsi yalan kuruş para yok 80 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ihracata dayali kur yukseltmesi ile devaluasyonu bile isteye yapan bir tercih, elbet dolar rezervi artar.. yagmalatiyoruz urunlerimizi cunku sudan ucuz olarak dunyaya.. cari acik aldigin sattigin arasindaki fark temel belirleyendir.. yoksa ihracat su oldu ithalat bu oldu vs hep bilmeyene kandirmaca. 64 5 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Merkez bankasında 173 mılyar dolar para var rekor ama bunun 71 mılyar dolar bızım gerısı swap yanı borç bununla rekor 62 6 Yanıtla
  • Nuri Çamlı:
    Doları 30.tl ddüşürürseniz rezerv yüzde 25 daha fazla artar..İşadamların ihracatından çok ithat ve yakıta daha fazla dolar ödüyoruz .. 19 3 Yanıtla
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