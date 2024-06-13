Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Ekonomi

Son dönemde hız kesmeyen rezerv birikimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde rekor getirdi.

BRÜT REZERVLER TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKTI

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 7 Haziran haftasında 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar düzeyindeydi.

SON REKOR 2023 ARALIK AYINDA

Rezervlerde son olarak 2023 Aralık ayında 145,5 milyar dolarla rekor kırılmıştı. TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLERDEKİ TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara çıktı.

"BRÜT REZERVLERDE TARİHİ YÜKSEK SEVİYE"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM'nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak." ifadeleriyle gelinen son durumu aktardı.