Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

13.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde hız kesmeyen rezerv birikimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde rekor getirdi.

BRÜT REZERVLER TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKTI

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 7 Haziran haftasında 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar düzeyindeydi.

SON REKOR 2023 ARALIK AYINDA

Rezervlerde son olarak 2023 Aralık ayında 145,5 milyar dolarla rekor kırılmıştı. TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLERDEKİ TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

"BRÜT REZERVLERDE TARİHİ YÜKSEK SEVİYE"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM'nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak." ifadeleriyle gelinen son durumu aktardı.

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • metehan Aşçı: Hiç inandırıcı gelmiyor daha geçenlerde zarar ettiğini açıklamamışmıydı 17 12 Yanıtla
    Sefer Gündüz: Rezerv diyor para merkezin parası değil sağdan soldan orta uzun vadeli aldığı borçlar sattığu tahviller haberi yalakalık olarak yazıyorlar detay yok 7 3 ZAFER YILDIZ: kazan doğurdu diyince inanıyorsun, öldü diyince inanıyorsun öylemi? işinize nasıl geliyor ise öyle inanmaya alışmışsınız. 5 3 Ahmed Mehmed: svap hariç kaç para onu açıklasın 4 1
  • Halit Özdemir: Doların yükselmesi devlete zenginlere yarıyor bize gelen giden bişey olmaz işte bu yüzden dolara müdahale etmiyorlar sosyal devlet anlayışı sıfır 12 6 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Merkez bankası rezervi rekor kırdı. Halkın rezervi de 0 ın altında eksilerde rekor kırıyor. 12 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok güzel aynen devam 7 6 Yanıtla
  • Necdet null: Adaletli bir yönetim olmadıktan sonra ne fark eder emekli maaşı 10.000 kiralar 15.000 bu mu ülke yönetmek 9 2 Yanıtla
  • Ankara null: damat duymasin 6 4 Yanıtla
  • harun 8071: bizene bundan 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement