Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 723 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 723 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 17 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 78 milyar 549 milyon dolara, altın rezervleri ise 60 milyar 576 milyon dolara ulaştı.

23.05.2024 15:35
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Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 723 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artarak 74 milyar 203 milyon dolardan 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 17 Mayıs haftasında 377 milyon dolar artarak 60 milyar 199 milyon dolardan 60 milyar 576 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri 4 milyar 723 milyon dolar arttı - Son Dakika

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