Merkez Bankası ve Bankalar Birliği\'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, istikrarın sürdürülmesi adına piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.
TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.
Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.
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