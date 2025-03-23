Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağı belirtildi.

23.03.2025 18:20
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Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği yaptığı açıklamada, istikrarın sürdürülmesi adına piyasa kuralları içinde her türlü aracın kullanılacağını belirtti.

MERKEZ BANKASI VE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ORTAK TOPLANTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

PİYASALARDAKİ SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"İSTİKRAR İÇİN HER TÜRLÜ ARACI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği\'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Yasin YILDIZ:
    Yapacağınız tek şey döviz satıp vergilerimizi havaya uçurmak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Batırdınız, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Adalet birgün sizin için de tecelli edecek 238 31 Yanıtla
    Osman:
    biraksalardi ne güzel caliyodular 0 1
    Ramazan Katırcı:
    Şuanki yapılan toplantı yarının ne olacağını gösteriyor. 1 0
  • AYTEN Kalay:
    Bu açıklama aslında “durumu kurtarmaya çalışıyoruz ama elimiz kolumuz bağlı” demenin diplomatik hali gibi duruyor. 207 21 Yanıtla
    emre kula:
    Eeee ben ekonomistim diyenler vardı pazartesi bir olsun ekonomide ağır bilanço ozaman ortaya çıkacak Mehmet Şimşek sıkı politikası patladı gitti şu 3-4 günde sırf doları sıtabil seviyede tutmak için milyarlar harcadılar yeni zamlar yeni vergiler yükleniyor 2 0
  • TAHSİN KORKMAZ:
    yarın dolar 50 TL 157 32 Yanıtla
  • Ankara21:
    Noluyor orada looo. Napıloyonuz yeter la bune milleti perişan ettiniz. Afrika ülkesi olduk 145 22 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Ülke battı gerek yok 146 17 Yanıtla
  • 159756Sr:
    yani dolar satacaksınız öbür kapıdan da TL basıp tekrar satın alacaksınız sonuç enflasyon, geçim sıkıntısı yazıklar olsun ülkeyi ne duruma getirdiniz 125 14 Yanıtla
  • Murat:
    bu demek oluyor oluyor ki yarın çok uzun olacak,,, 114 16 Yanıtla
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SON DAKİKA: Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için her türlü aracı kullanacağız - Son Dakika
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