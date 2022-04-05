Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

05.04.2022 09:42
Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Merkezefendi Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Merkezefendi Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis başkanlığı görevini faaliyet raporunu görüşmek üzere Merkezefendi Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Coşkun'a devretti. Merkezefendi Belediyesi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu sunumu meclis üyelerine izletildi. 2021 yılı faaliyet raporu oylamaya sunularak kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, onaylanan faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, "Aslolan Merkezefendi'ye hizmettir, doğru hizmet vermektir ve bütçeyi doğru kullanmaktır. Bizim için 2021 yılı da bu şekilde geçti. Emeği geçen meclis üyelerine, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi
Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

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Merkezefendi, Şeniz Doğan, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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