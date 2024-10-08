Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Merkezefendi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında 2025 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 700 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Şeniz Doğan, ilçenin gelişimi için en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

08.10.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı tahmini bütçesi, 2 milyar 700 milyon TL oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlanan 2025 yılı bütçemiz hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantısının 2. Oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında toplanan mecliste 13 madde gündemde yer aldı. Gündem maddeleri arasında yer alan 2025 Yılı Performans Programı ile 2025 Yılı Bütçe tasarısı da görüşüldü. Bütçe tasarısı müdürlük nezdinde oylamaya sunularak karara bağlandı. Performans programı da oy çokluğu ile kabul edildi. Merkezefendi Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesi 2 Milyar 700 Milyon TL olarak belirlendi.

"İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışıyoruz"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Doğan, 2025 yılı bütçesinin Merkezefendi'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, "İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek çok önemli. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Belediye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.