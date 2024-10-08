Merkezefendi Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Ekonomi

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı tahmini bütçesi, 2 milyar 700 milyon TL oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlanan 2025 yılı bütçemiz hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantısının 2. Oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında toplanan mecliste 13 madde gündemde yer aldı. Gündem maddeleri arasında yer alan 2025 Yılı Performans Programı ile 2025 Yılı Bütçe tasarısı da görüşüldü. Bütçe tasarısı müdürlük nezdinde oylamaya sunularak karara bağlandı. Performans programı da oy çokluğu ile kabul edildi. Merkezefendi Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesi 2 Milyar 700 Milyon TL olarak belirlendi.

"İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışıyoruz"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Doğan, 2025 yılı bütçesinin Merkezefendi'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, "İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek çok önemli. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ