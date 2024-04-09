Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle semt pazarlarını duyurdu

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Arefe yani bugün kurulacak olan semt pazarlarını duyurdu.
Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Arefe günü) kurulacak semt pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak. Değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.
Kiremitçi Açık Pazar Yeri, Çakmak Açık Pazar Yeri, Gümüşçay Açık Pazar Yeri, Sırakapılar Açık Pazar Yeri, Başkarcı Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Hacıeyüplü TOKİ Açık Pazar Yeri, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Gümüşler (Yenimahalle) Kapalı Pazar Yeri, Akkonak Açık Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri ve Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri. - DENİZLİ
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında Ramazan ayının bereketini ve ihracatın artışını vurgulayarak, bayram sonrasında ihracat yolculuğunun devam edeceğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı, bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflar, vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade ediyor.
Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'da en çok satılan 10 otomobil markasından 9'u Çinli oldu. Çinli markaların başarısı gelecek için umut veriyor.
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