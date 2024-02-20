Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile geçtiğimiz günlerde çiftçilere 100 ton gübre desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, süt üreticilerine de 100 ton yem desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizler her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler üretin, kazanın ve mutlu olun diye her zaman destek olacağız" dedi.
Daha önce üreticilere Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda birçok kez fide, küçükbaş hayvan ve gübre desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, bu kez de süt üreticilerine 100 ton yem desteğinde bulundu. Merkezefendi'de ikamet eden, işletmesinde en fazla 10 büyükbaş hayvanı olan, işletme kayıt belgesine sahip üreticiler, Aşağışamlı Mahallesi'nde düzenlenen programda yemlerini teslim aldılar. En fazla üç hayvanın desteklendiği proje ile hayvan başı 200 kilogram süt yemi üreticilere verildi.
"Üretime ve üreticiye her zaman destek olacağız"
Sosyal belediyecilik anlayışı ile beş yıldır Merkezefendi'ye hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Merkezefendi ilçemizin hem hayvancılık hem de tarımsal üretimde söz sahibi bir ilçe olması için sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleri ile başarıya ulaşmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan ve artan maliyetlerden dolayı üreticilerimiz de çiftçilerimiz de esnafımız da büyük zorluk çekiyor. Bizler de bu noktada sizlere nefes olmak için çalışıyoruz. Sizlerin üretmesi demek bu güzelim ilçenin gelişmesi demek. Bizler hem Merkezefendi Halk Sütü çocuklarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz hem aile bütçesine destek oluyoruz hem de sütü yerli üreticilerimizden alarak onlara da destekte bulunuyoruz. Bu anlayışla çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Üreticiye ve üretime her zaman destek olacağız" diye konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Merkezefendi Belediyesi Süt Üreticilerine 100 Ton Yem Desteği Sağladı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?