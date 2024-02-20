Merkezefendi Belediyesi Süt Üreticilerine 100 Ton Yem Desteği Sağladı

Ekonomi

Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile geçtiğimiz günlerde çiftçilere 100 ton gübre desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, süt üreticilerine de 100 ton yem desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizler her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizler üretin, kazanın ve mutlu olun diye her zaman destek olacağız" dedi.

Daha önce üreticilere Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda birçok kez fide, küçükbaş hayvan ve gübre desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, bu kez de süt üreticilerine 100 ton yem desteğinde bulundu. Merkezefendi'de ikamet eden, işletmesinde en fazla 10 büyükbaş hayvanı olan, işletme kayıt belgesine sahip üreticiler, Aşağışamlı Mahallesi'nde düzenlenen programda yemlerini teslim aldılar. En fazla üç hayvanın desteklendiği proje ile hayvan başı 200 kilogram süt yemi üreticilere verildi.

"Üretime ve üreticiye her zaman destek olacağız"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile beş yıldır Merkezefendi'ye hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Merkezefendi ilçemizin hem hayvancılık hem de tarımsal üretimde söz sahibi bir ilçe olması için sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleri ile başarıya ulaşmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan ve artan maliyetlerden dolayı üreticilerimiz de çiftçilerimiz de esnafımız da büyük zorluk çekiyor. Bizler de bu noktada sizlere nefes olmak için çalışıyoruz. Sizlerin üretmesi demek bu güzelim ilçenin gelişmesi demek. Bizler hem Merkezefendi Halk Sütü çocuklarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz hem aile bütçesine destek oluyoruz hem de sütü yerli üreticilerimizden alarak onlara da destekte bulunuyoruz. Bu anlayışla çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Üreticiye ve üretime her zaman destek olacağız" diye konuştu. - DENİZLİ