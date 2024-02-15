Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre, 2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 150,7 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri ise 617,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL olarak kaydedildi. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 artış gösterdi.

15.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:50
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Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı Ocak ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL ve bütçe açığı 150,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 767 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapıldı. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,7 iken 2024 yılında yüzde 6,9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarak 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 6,1 iken 2024 yılında yüzde 6,6 oldu.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 517 milyar 201 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL oldu.

2023 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 289 milyar 78 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 113,5 oranında artarak 617 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7,3 oldu. 2024 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında artarak 517 milyar 201 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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