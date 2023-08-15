Merkezi Yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezi Yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, temmuz ayında merkezi yönetim bütçesi 48.5 milyar lira fazla verdi. Ocak-temmuz döneminde ise bütçe 434.6 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi. Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte ise bütçe 434.6 milyar lira açık verdi.

TEMMUZDA BÜTÇE GELİRLERİNDE YÜZDE 156'LIK ARTIŞ

Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156,1 artarak 504 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 74,7 artışla 455 milyar 840 milyon liraya ulaştı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE GİDER 2,8 TRİLYON LİRA

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,1 yükselerek 2 trilyon 384 milyar 763 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 96,8 artarak 2 trilyon 819 milyar 416 milyon lirayı buldu.

TEMMUZDA FAZLA, 7 AYLIK SÜREÇTE AÇIK VERDİ

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48 milyar 574 milyon lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 434 milyar 654 milyon lira açık verdi.

YORUMLAR
500
Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezi Yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 TFF'den cezalara enflasyon ayarı! Hakemlerle ilgili açıklama yapanlar yandı
12:35 İmamoğlu, İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum
12:24 TFF'den cezalara enflasyon ayarı! Kulüpler şimdi yandı
12:23 İmamoğlu, İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum
12:10 Babası açıkladı! İşte Berat Albayrak'ın yeni işi
12:01 Berat Albayrak'ın nerede olduğu ve ne iş yaptığı ortaya çıktı
12:00 Bikinili dans videosuna "Benden sonrası umre" yazan Tuğba Ekinci, takipçilerini kızdırdı
11:51 Bikiniyle dans ettiği videoyu "Benden sonra umre" notuyla paylaşan Tuğba Ekinci'ye tepki yağıyor
11:47 Merkezi Yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi
11:46 Suudi gazeteciden, Al Ittihad forması giyen Fabinho'ya servet değerinde hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 12:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezi Yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement