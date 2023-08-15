Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48.5 milyar lira fazla verdi. Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte ise bütçe 434.6 milyar lira açık verdi.

TEMMUZDA BÜTÇE GELİRLERİNDE YÜZDE 156'LIK ARTIŞ

Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156,1 artarak 504 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 74,7 artışla 455 milyar 840 milyon liraya ulaştı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE GİDER 2,8 TRİLYON LİRA

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,1 yükselerek 2 trilyon 384 milyar 763 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 96,8 artarak 2 trilyon 819 milyar 416 milyon lirayı buldu.

TEMMUZDA FAZLA, 7 AYLIK SÜREÇTE AÇIK VERDİ

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48 milyar 574 milyon lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 434 milyar 654 milyon lira açık verdi.