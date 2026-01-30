Mersin\'de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı 'Halk Kart' ödemeleri ile 2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı, 7 bin 158 vatandaşa 9,6 milyon TL, 8 bin 674 öğrenciye 21,5 milyon TL destek sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kesimi kapsayan sosyal politika hizmetleri ile vatandaşlara rahat bir nefes aldırmayı sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere özellikle öğrencilerin de yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara destek olunan 'Halk Kart'ın ocak ayı tutarları ile üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren 2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı. Vatandaşlar rahat bir nefes alsın diye desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı ödemeleri kapsamında Halk Kart sahibi 7 bin 158 vatandaşın hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırırken, 8 bin 674 öğrencinin hesabına da toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırdı. Bu kapsamda, 3 bin 558 vatandaşın hesabına biner lira, 3 bin 600 vatandaşın hesabına ise bin 700'er lira olmak üzere, 7 bin 158 kişinin hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırıldı.

2025- 2026 öğrenim yardımının 3. taksiti de hesaplarda

Büyükşehir Belediyesi, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı. 'Öğrenim Yardımı Desteği' kapsamında, ön lisans ve lisans eğitimi alan 8 bin 674 öğrencinin hesabına toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ön lisans eğitimi alan 3 bin 17 öğrenciye kişi başı bin 300 lira, 4 yıllık fakültelerde okuyan 5 bin 39 öğrenciye kişi başı 3 bin lira, 5 yıllık programlarda eğitim alan 205 öğrenciye kişi başı 3 bin 200 lira ve 6 yıllık programlarda öğrenim gören 413 öğrenciye kişi başı 4 bin 200 lira 3. taksit olarak yatırıldı. - MERSİN