Mersin'de konut satışları düşüyor, fiyatlar stabil kalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de konut satışları düşüyor, fiyatlar stabil kalıyor

Mersin\'de konut satışları düşüyor, fiyatlar stabil kalıyor

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konut satışlarının düştüğünü ve bunun başlıca sebebinin yüksek konut kredi faizleri olduğunu belirtti. Canpolat ayrıca, yabancılara satışlarda da sıkıntı yaşandığını ve hükümetin aldığı kararın etkisiyle Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir tersine göç başladığını ifade etti. Konut satışlarında yaşanan düşüşün ileride daha sıkıntılı durumlar oluşturabileceğini vurgulayan Canpolat, hükümetten düşük meblağlarda rakamlar belirlemesini ve faiz oranlarının düşmesini istedi.

20.05.2024 10:51
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Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, bu yılbaşından beri Mersin'de konut satışlarının bir hayli düştüğünü söyledi. Bunun başlıca sebepleri arasında konut kredi faizlerinin yüksekliği olduğunu belirten Canpolat, "Vatandaşlarımız konut kredisiyle alım yaptığı için konut kredi faizlerinin çok yükselmesinden kaynaklı konut kredisi çekemiyorlar. Mesela, bir milyon TL konut kredisi kullandırdığımızda aylık geri ödemesi 32 bin TL civarında olduğu için ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş krediye başvuramıyor" dedi.

Konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen fiyatların stabil kaldığına dikkat çeken Canpolat, "Konut fiyatlarında artış olmuyor ama düşme de olmuyor. Yani stabil, olduğu yerde sayıyor" diye konuştu.

"Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir tersine göç başladı"

Canpolat yabancılara satışlarla ilgili de ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin başlamasıyla orada çalışan Rus personelin Mersin'e gelmesinin, Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan etkilenen Ukraynalı vatandaşların da genellikle Antalya ve Mersin'e göç etmesinin konut hareketi yaşattığını ifade eden Canpolat, şimdilerde bu durumun tersine döndüğünü kaydetti. Bunda hükümetin yaklaşık 5-6 ay önce aldığı kararın etkili olduğunu vurgulayan Canpolat, şöyle konuştu: "Yabancıların ikamet edilebilmeleri için almaları gereken mülkün rakamı 75 bin dolardı. Bunu hükümetimiz 200 bin dolara çıkarttı. Vatandaşlık alabilmeleri için 200 bin dolar olan rakamı da 400 bin dolara çıkarttı. Rakamlar yükselince bu sefer yabancılar da özellikle Ukrayna ve Rus uyruklu vatandaşlarda bir tersine göç başladı. Çünkü çok daha uygun rakamlara başka Avrupa ülkelerinde, Kıbrıs'ta yatırım yapma imkanları var. O anlamıyla buradaki mevcut edinmiş oldukları konutları uygun fiyata, düşük fiyata satıp başka ülkelere yatırım yapmaya doğru yöneldiler."

Mezitli ile Anamur arasında devam eden projeler

Canpolat, konut satışlarında yaşanan düşüşün ileride daha sıkıntılı durumlar oluşturabileceğini söyledi. Mersin'de; Mezitli'den Anamur'a kadar müteahhitlerin birçok yatırım yaptığını, devam eden birçok inşaat bulunduğunun altını çizen Canpolat, şunları kaydetti: "Yabancı göçüne ve faiz oranlarının uygunluğuna göre o yatırımları, o inşaatları, o projeleri hayata geçirmişlerdi. Eğer böyle giderse birçok müteahhit arkadaşımız, orada zor duruma düşüp hatta iflasın eşiğine kadar da gelebilirler. Bizim hükümetimizden isteğimiz; özellikle bu yabancı satışlarda tabii ki belli bir oran olsun ama çok yüksek meblağlarda değil de normal meblağlarda rakamlar belirlensin. Bir de faiz oranları böyle devam ettiği müddetçe bizim hem Mersin'de hem Türkiye genelinde satış yapmamız söz konusu değil. Bu da ister istemez hem bizim sektörümüzde, hem inşaat sektörüyle bağlantılı diğer sektörlerde sıkıntı oluşturabilir. Önümüzdeki günlerde çok daha kötü ve çok daha içinden çıkılamayacak duruma düşürebilir." - MERSİN

Kaynak: İHA

Ukrayna, Mersin, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de konut satışları düşüyor, fiyatlar stabil kalıyor - Son Dakika

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