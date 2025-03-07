Mersin'de Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Ekonomi

Yeni Taşkent Yük Merkezi Projesi kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergahta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu proje kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergah ve alana rastlayan taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.