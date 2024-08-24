Mersin'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi

Geniş Video İzle

Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ejder meyvesi hasat edilmeye başlandı. Türkiye genelinde bin 200, Mersin genelinde 150 dönüm arazide üretimi yapılan ejder meyvesi iç piyasanın yanı sıra ihracata da gidiyor. Meyveler Rusya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkelere ihraç ediliyor.

24.08.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi

İç piyasanın yanı sıra Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkelere ihraç edilen meyveler sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanıyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ve ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya bahçelerinde hasat başladı.

Akdeniz iklimi nedeniyle bir çok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de ejder meyvesi de dikkat çekiyor. Türkiye genelinde bin 200, Mersin genelinde 150 dönüm arazide üretimi yapılan ejder meyvesi iç piyasanın yanı sıra ihracata da gidiyor. Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyveler, kilogramı 120-130 TL'den alıcı buluyor. Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkeler ihraç edilen meyveler sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor. Ejder meyvesinin dönümünden bahçenin bakımı ve iklim şartlarına göre 3 tona kadar ürün hasat ediliyor.

Silifke'de ilk olarak Çeltikçi mahallesinde 3 dönüm örtü altı ejder meyvesi bahçesini kurduğunu belirten Üretici Feza Önal, "7 Yıldır ejder meyvesi üretimi yapıyorum. Silifke'de 3 dönümle başladığımız ejder meyvesi üretiminde 35 dönüme ulaştık. Elimizden geldiğinde kaliteli ve organik bir ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü müşterilerimizde bunu tercih ediyor. Üretimden mutluyuz. Gittikçede potansiyelimiz ve rekoltemiz yükseliyor. Alıcı konusunda çok büyük sorun yaşamıyoruz. Ürünümüzü kaliteli ürettiğimiz zaman direk ihracatçılara veriyoruz. İkinci malları ise iç piyasaya sürüyoruz" dedi.

Genelde kırmızılar iç piyasaya, beyazlar ihracata gidiyor

Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşit meyve ürettiklerini ifade eden Önal, "Kırmızı ejder meyvesi biraz erken olgunlaşıyor ve daha çok iç piyasaya hükmediyor. Daha sonra beyaz serileri geliyor. Onları da daha çok ihracata gönderiyoruz. Ürünün hasat dönemi Ağustos ayında başlıyor ve Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Şuanda piyasada 120 TL'den alıcı buluyor ama beklentimiz 150-160 lira. Dönümünden 2 yaşından sonra 500 kilodan başlayıp 3 tona kadar meyve çıkabiliyor. Ejder meyvesinin ağacı kaktüsgillerden olup, iyi bakıldığı zaman 25 ile 35 yıl arasında meyve verebiliyor"diye konuştu.

Ejder meyvesinin Türkiye'de denenmesinin 12 yıl öncesine dayandığına dikkat çeken Önal, 6-7 yıldır ülke genelinde çoğaldıklarını ve ticari anlam kazanmaya başladıklarını kaydetti.

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra kurduğu örtü altında ejder meyvesi ürettiğini aktaran Taner Yılmaz ise," 3. yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyatlarımız da birinci sınıf ürünler 12-130 liradan başlıyor. Günümüz şartlarında fiyatlarımız ilk 2 seneye göre çok düşük. Daha da arttırılması için uğraşıyoruz. 2 dönümlük seramdan bu yıl dönüm başına 3 ton ürün hasat etmeyi düşünüyorum. Bu meyvenin ağacına iyi bakarsan 25-35 yıl arası ömrü oluyor. İyi bakarsak her yıl ürünümüz beklide katlayarak artacak" ifadelerini kullandı.

Mersin\'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Hollanda, Almanya, Türkiye, Silifke, İhracat, Ekonomi, Mersin, Dubai, Rusya, Irak, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:56:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de tropikal ejder meyvesinde hasat dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement