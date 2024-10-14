Mersin'de Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Zeytin Hasadı Başladı

Mersin\'de Zeytin Hasadı Başladı

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı ve zeytinyağı yapımına başlandı, fiyatlar 10-45 lira arasında.

14.10.2024 09:45
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Türkiye'nin zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde zeytinyağı yapımına başlandı.

Mut ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hem sofralık zeytin satımı hem de zeytinyağı yapımı telaşı başladı. Bu yıl zeytin fiyatları elek numarasına göre 10 liradan başlayıp 45 liraya kadar alıcı buluyor.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarında zeytin bahçesi bulunmakta. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yaklaşık 12.5 milyon zeytin ağacı var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağacı varlığımız vardır" dedi

Bayır sözlerine şöyle devam etti:

"Mut ilçemizde zeytincilik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bunun en bariz örneği de Haydar Mahallemizdeki bin 300 yıllık anıt zeytin ağacımız bulunmaktadır. Orta Doğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmıştır. Mut zeytinimizin ve zeytinyağımızın gerek iklimsel avantajıyla kaliteli, natürel, organik üretimin avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmaktadır. Gerek Fransa'ya, gerek Japonya'ya, gerek Birleşik Arap Emirlikleri!ne ilçemizden ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır."

Mut zeytinyağı hakkında da bilgi veren Bayır, "Mut zeytinyağımız sıfır 8 asidin altında peroksit değeri 8-9'larda olmasıyla raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olmasıyla ve içerdiği sağlık bileşenlerinin sayesinde natürel organik ve polifonör miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıkmaktadır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika

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