Mersin\'den Öğrencilere ve Dar Gelirlilere Yardım

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin 2024-2025 öğrenim yardımının 3. taksiti ile dar gelirli vatandaşlara destek sağladığı Halk Kart'ın şubat ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi, toplam 17 milyon 512 bin TL'yi 10 bin 283 üniversite öğrencisinin hesabına yatırırken, Halk Kart sahibi 7 bin 958 vatandaşın hesabına da şubat ayı için toplam 7 milyon 609 bin 500 lira yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara her alanda sunduğu desteklerin yanı sıra, yaptığı öğrenim yardımlarıyla üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin ilk yıl yararlandığı öğrenim yardımı kapsamında; 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 631 öğrenci, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 938 öğrenci, 5 yıllık bölümlerde okuyan 285 öğrenci ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 429 öğrenci olmak üzere toplam 10 bin 283 öğrencinin hesabına 17 milyon 512 bin TL yatırıldı.

Halk Kart'tan, şubat ayında 7 bin 958 kişi yararlandı

Dar gelirli vatandaşlara destek sağlayan Halk Kart'ın şubat ayı tutarları da hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen, hem esnafa hem de vatandaşların bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, şubat ayında toplam 7 bin 958 kişi yararlandı. Bu kapsamda; 4 bin 676 kişinin hesabına 750 TL, 3 bin 282 kişinin hesabına ise 1250 TL olmak üzere toplam 7 bin 958 vatandaşın hesabına 7 milyon 609 bin 500 TL yatırıldı. - MERSİN