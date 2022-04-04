Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı - Son Dakika
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Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı

04.04.2022 09:46
Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleri öncesi bir araya gelen Meslekte Birlik Grubu üyeleri, mali müşavirlere birlik çağrısı yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleri öncesi bir araya gelen Meslekte Birlik Grubu üyeleri, mali müşavirlere birlik çağrısı yaptı.

Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı sürüyor. Oda bünyesinde 4 grup adayları için oy topluyor. Adaylardan Denizli Meslekte Birlik Grubu Balcıoğlu konağında kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi. Burada konuşan başkan adayı Ali Avcı, odayı daha iyi yerlere getirebilmek için mücadele edeceklerini söyledi. Avcı, "Mayıs ayı içinde meslek odamız Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (DSMMMO) seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirilecektir. Denizli Meslekte Birlik grubu olarak mesleğimize değer katmak, meslek kalitesini üst düzeye taşımak, emeklerimizin karşılığını alabilmek ve mesleki sorunlarımızı azaltmak amacıyla siz değerli dostlarımızın teveccühü ile adaylığımızı açıklamış bulunmaktayız. Bizim için aslolan niyet, hizmet ve alınan kaliteli sonuçtur. Denizli Meslekte Birlik Grubu 2008 yılından günümüze 14 yıllık birikime sahip büyük ve güçlü bir yapıdır. Genç aynı zamanda tecrübeli ve birikimli isimlerin yer aldığı, mesleğini seven, ülkesini seven, herkesi kucaklayan, tüm fikirlere değer veren, ilkeli ve aktif çalışan projeler üreten bir ekibiz. Başarı ekip işidir anlayışı ile yola çıktık, bu anlayış ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Meslek içi eğitim artacak"

Meslek içi eğitimin yetersiz kaldığını da söyleyen Avcı, "Mali Müşavirler olarak bizler yoğun bilgi güncelleme, yoğun iş yükü, yoğun emek harcama, yoğun çalışma temposuyla karşı karşıyayız. Sizlerin de bildiği üzere ofislerimizde iş yükümüz her geçen gün artmakta, yıllardır çözüme kavuşturulamayan mesleki sorunlar işimizi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle mesleğimizin ve meslektaşımızın geleceğini birlikte planlamak için çalışmalar yapacağız. Meslek standartlarını uygulamak ve meslektaş eğitiminin artırılması temel önceliğimizdir. Maalesef üst birliğimiz mesleki konulara ilgisiz kalmış üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyamaz hale gelmiştir. Bu sebeple değişimin yerelden başlayarak öteden beri süregelen bu anlayışın değiştirilmesi ile devam etmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"Çözüm odaklı olacağız"

Çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini de kaydeden Avcı," Önceki dönemlerden de bildiğimiz üzere, sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz projelerle mesleki zorlukların, sorunların tespit edilmesi, yetkili mercilerle görüşülerek iletilmesi ve çözülmesi hususlarında projeler ürettik etkin çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Sürekli gelişen ve teknolojiye bağlı olarak hızlı bir yükselme ve zorluk sürecinde olan mesleğimizdeki bu yükselişi meslektaşlarımızın bilinçli ve dik duruşu ile kazanca çevirmeyi sağlamak için güç birliği yapacağız. Bunu sağlamak için ilk yapacağımız çalışma meslek paydaşımız olan kurumlar ile yapacağımız toplantılarda ve üst birliğimiz TÜRMOB toplantılarında bilgi vererek çözüm üretilmesi mücadelesinde olacağız "dedi. - DENİZLİ

Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı
Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı

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Denizli, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meslekte Birlik Grubundan mali müşavirlere birlik çağrısı - Son Dakika


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