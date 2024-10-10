Metal Hurda İthalatında Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Metal Hurda İthalatında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, metal hurda ve kontrol gerektiren eşyaların beyan kurallarını belirledi.

10.10.2024 11:47
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Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle, diğer kurumlarca yapılacak kontrollere tabi eşya ile metal hurda olarak beyan edilen eşya ve İthalat Rejimi Kararı'nın ilgili maddesine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyan işlemlerine ilişkin esaslar belli oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, diğer kurumlarca yapılacak kontrollere tabi eşya ile metal hurda olarak beyan edilen eşya ve İthalat Rejimi Kararı'nın 4. maddesinde sayılan önlemlere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrasındaki kullanım veya teslimine yönelik yapılan beyanların tespit işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, eşyanın serbest dolaşıma girişi sonrası beyana uygun kullanım, teslim veya işleme konu edilip edilmediğinin tespiti yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu ile yapılacak. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporu, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde düzenlenecek.

Eşyanın hurda olarak ithal edilmesi için çevre izin belgesi aranacak

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere eşyanın hurda olarak değerlendirilmesi konusunda tereddüt yaşanması halinde, eşyanın hurda olarak ithal edilebilmesi için ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden düzenlenip onaylanan kapasite raporunun beyannameye eklenmesi istenecek.

???????Eşyanın hurda olarak ithal talebi için ayrıca metal hurda ithalatçı belgesi ile geçici faaliyet belgesi ya da çevre izin ve lisans belgesinin mevcut olması gerekecek. İthalatçı firma tesisinin, eşyanın ergiterek başka bir eşya haline dönüşmesini sağlayacak makine, teçhizatı ve ergitme ocağını haiz bulunduğu ve firmanın kapasite raporları, metal hurda ithalatçı belgesi, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesiyle söz konusu eşyadan başka bir eşya üretmeye ehil olduğu şartları aranacak.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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