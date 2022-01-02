Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin grev kararıyla sonuçlanmasının ardından eylemler devam ediyor. Türk Metal üyesi yüz bine yakın emekçi Kocaeli'de bir araya geldi. Türk Metal'in düzenlendiği ilk büyük miting bugün İzmit'te yapılmış oldu. İşçiler, MESS'in yüzde 17'lik zammını protesto etmek amacıyla alanlara çıktı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi"ne, farklı illerden binlerce işçi katıldı. Doğu Kışla Parkı ve Hasan Gemici Spor Salonu otoparkına park eden otobüslerden inen işçiler, buradan kortejler halinde yürüyerek Milli İrade Meydanı'na giriş yaptı. Meydanda çeşitli pankartlar açarak sloganlar atan işçiler, halay çekerek eğlendi.

"BU MİTİNG TÜM EMEKÇİLER İÇİNDİR"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde MESS yetkililerinin uzlaşmaz tutum sergilediğini belirterek, metal işçilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Bu mitingi sadece metal işçileri için düzenlemediklerini anlatan Kavlak, "Bu miting, pandemi döneminde canları pahasına çalışan tüm emekçiler içindir. İşten atılan, ücretsiz izne çıkarılan tüm emekçiler içindir. Bu büyük miting, örgütsüz işçiler, esnek, kuralsız, güvencesiz çalışanlar, işsizler, emeklilikte yaşa takılanlar, gelecekten umudunu yitirmiş gençler içindir." ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİMİZE GÖZ DİKMEYİN"

Kavlak, 12 Ekim 2021 tarihinde 130 bin metal emekçisi için işveren sendikası MESS ile masaya oturduklarını anımsatarak, tüm iyi niyetleriyle metal emekçilerinin hakkı ve alın terinin karşılığı için 6 oturum gerçekleştirdiklerini kaydetti. Görüşmelerden şimdilik hak ettiklerini alamadıklarını aktaran Kavlak, şunları söyledi:

"Zor bir yola çıktık. Yolumuz zor, sıkıntımız büyük. Artık hepimiz sözün bittiği yerdeyiz, dayanma gücümüzün sınırındayız, dardayız, zordayız. Günlerdir hepimiz ayaktayız, eylemdeyiz. Buradan MESS yetkililerine, onların vicdanına, en masum, en insani duygularına sesleniyorum: Gelin masaya, bu işi bitirelim, iyi sözleşme yapalım, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda siz de biz de önümüzü görelim. Bizi bekletmeyin, oyalamayın, hakkımızı verin, elimizi havada bırakmayın, el sıkışalım, işimizin başına dönelim. Sakın o masaya gelirken ekmeğimize göz dikmeyin, alın terimizi hor görmeyin, ölümüne çalıştığımız günleri görmezden gelmeyin."

Kavlak, son iki sözleşme sürecinde, taleplerine karşı gösterdikleri duyarlılık ve sergiledikleri iş birliği için MESS yetkililerine teşekkür ettiğini dile getirerek, "Ama o günler iyi günlerdir. Asıl olan bugündür, bugün. MESS bugün önemli bir sınavın eşiğindedir. O sınav, dostluk sınavı, vefa sınavıdır. Gösterin yiğitliğinizi." dedi.

"BU SÜRECİ BARIŞ İÇİNDE MASADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

İnsanca yaşamak istediklerini dile getiren Kavlak, "Sosyal diyaloğu hiç terk etmedik, uzlaşmak için her yolu denedik, iyi niyetimizi gösterdik ancak gördük ki muhatabımız bunu anlamıyor; bizi zorluyor, zora koşuyor. Bu süreci barış içinde masada bitirmek istiyoruz ama olmazsa işi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. Sokakların yabancısı değiliz, o sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik, gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, eylemin kralını yaparız. Sizden aldığımız güçle, desteğinizle, işte bu alanın gücüyle o masada en iyisini yapmak, en iyisini almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yine haykıracağız. Nefesimiz yettiğince bağıracağız. Bir kez daha hep beraber. Eylemse eylem, grevse grev." diyerek sözlerini tamamladı.

BİRLEŞİK METAL 14 OCAK'TA GREVE ÇIKIYOR

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından 4 fabrikada grev uygulanacağını duyurdu.

Sendika, grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işletmelerden ilk olarak Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları (Mersin), Totomak Makina (İzmir), Kroman Çelik (Kocaeli) ve Sarkuysan Elektronik Bakır (Kocaeli) fabrikalarında 14 Ocak 2022 tarihinde uygulanmak üzere grev kararlarını aldı.