NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi kasımda bir önceki aya kıyasla 3,5 puan artarak 51,5 oldu.

Endeksin kasım ayına dair öncü verisi 51 olarak açıklanmıştı. Kasımda üç ayın en yüksek değerine çıkan tüketici güven endeksi, ekimde 48 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda 2,7 puan artışla 49,4'e yükseldi.

Tüketicilerin geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,1 puan artarak 52,9 değerine ulaştı.

Enflasyon beklentisi düştü

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indi.

Bu oran, ABD ile İran arasındaki gerilimin başlamasından önce şubatta görülen yüzde 3,4 seviyesinin ve 2024 yılı boyunca kaydedilen seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,3'e geriledi. Bu seviyenin de 2024 yılında görülen yüzde 2,8 ila yüzde 3,2 aralığının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü görüldü.

Enflasyon beklentilerindeki yumuşamaya rağmen tüketiciler, enflasyonun gelecek bir veya iki yıl içinde kendileri için işsizliğe kıyasla daha büyük sorunlara yol açacağını dile getirmeye devam etti.

"Tüketiciler politika değişiklikleri bekliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, bu ay tüketici güvenindeki artışa seçim sonrası iş koşullarındaki kazanımların öncülük ettiğini belirtti.

Mevcut kişisel mali durumların düşük gelirli tüketiciler ve daha az ölçüde, düşen benzin fiyatlarıyla bir nebze rahatlama yaşayan orta gelirli tüketiciler için iyileştiğini ifade eden Hsu, "Büyük hisse senedi sahiplerinin kişisel mali durumlarında düşüş olduğu bildirildi, bu da hisse senedi piyasalarındaki yapay zeka ile ilgili devam eden çalkantılarla tutarlı." değerlendirmesinde bulundu.

Hsu, tüketicilerin bölünmüş bir hükümet altında kamu politikalarında potansiyel değişiklikler beklediğine işaret etti.

Tüketici güveninin İran çatışmasının başlamasından önceki şubat ayına göre yüzde 9 daha düşük seviyede seyrettiğine değinen Hsu, "Bu da tüketicilerin bakış açılarına hakim olan yaşam maliyeti faktörlerine ilişkin devam eden belirsizliği yansıtıyor." ifadesini kullandı.