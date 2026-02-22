Milas-Bodrum Havalimanı'ndan Ocak'ta 180 Bin Yolcu

Milas- Bodrum Havalimanı, ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın ilk ayında, 180 bin 763 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.
Açıklamada, uçak sayısının bin 177, taşınan yük miktarının da 801 ton olduğu ifade edildi.
