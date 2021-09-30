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Milas'ta pamuk hasadı başladı - Son Dakika

Milas'ta pamuk hasadı başladı

30.09.2021 17:06
Milas'ta pamuk hasadı başladı, System.String[]

Milas Ziraat Odası öncülüğünde çeşitli kurumların organizasyonu ile Söke'den getirilen pamuk hasat makinesi, Milas'ta sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi.

Milas Ziraat Odası öncülüğünde çeşitli kurumların organizasyonu ile Söke'den getirilen pamuk hasat makinesi, Milas'ta sezonun ilk hasadını gerçekleştirdi. Etkinliğe çiftçilerin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Milas'taki pamuk hasadıyla ilgili açıklamada bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, "Bugün itibariyle Milas'ta 2021 yılının ilk pamuk hasadı başladı. Tüm çiftçilerimize, hasat sezonu devam eden dane mısır, pamuk üreten çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah çiftçilerimiz emeklerinin karşılıklarını alırlar. Burada pamuk ekim alanı 3 bin dekarlar civarında Komşu ilçemiz Söke'den getireceğimiz makineli hasatla ilgili sözümüz vardı. Şuan itibariyle sözümüzü yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hiçbir pamuk üreticimizin pamuğu tarlada kalmayacak" dedi.

Türkiye'nin pamuk üretim verileri ve potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Atıcı, pamuk üreten çiftçilere destek verildiği takdirde çok güzel gelişmelerin kısa sürede yaşanmaya başlayacağının altını çizerek "Bu coğrafya sulanabildiği takdirde çok kaliteli bir pamuk yetiştirilebiliyor. Türkiye'nin 1 milyon 700 bin ton pamuğa ihtiyacı var. Fakat Türkiye genelinde yetiştirilen ve üretilen pamuk ancak ihtiyacın yüzde 45'ini karşılıyor. İhtiyacımız olan pamuğun yüzde 55'i ise halen ithal ediliyor. Eğer çiftçimiz desteklenirse, pamuk ekimi teşvik edilirse Türkiye kendi ihtiyacı olan 1 milyon 700 bin ton pamuğu ürettiği gibi pamuk ihracatçısı bir ülke olabilir. Bu anlamda gelecek yıllarda pamuk ekim alanlarının mutlaka genişletilerek artırılması gerekiyor. Çünkü ülkemiz her yıl 2 milyar dolar pamuk ithalatı yaparak dövizin kaybına uğruyor. Bu ürün 37 sanayi koluna ham maddelik yapar. Hiçbir şeyi zayi olmaz. Çiftçimizin desteklenmesini, pamuk ekim alanlarının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Milas'ta pamuk üretiminde geçen yıla göre pamuk üreten çiftçi ve pamuk tarımı yapılan arazide cüzi bir artış olduğunu ifade eden Başkan Atıcı, Milas'ın pamuk alanındaki hedefleri ve pamuk alanındaki uzman çiftçi kitlesi konusunda şunları kaydetti:

"Çiftçimiz yılların verdiği bir çekingenliği yaşıyor. Mesela bu makineli hasat garantisini biz çiftçimize vermemiş olsaydık, bu üretim bu seviyede de olmazdı. Çünkü pamuk hasadı çok zor, elle toplamada işçi bulmak mümkün değil. Milas'ta 50 bin dekar alanda, pamuk üretimi noktasında genç, orta yaş ve yaşlı uzman çiftçi kitlemiz halen var. Bu potansiyeli de değerlendirerek böylesi uzman bir çiftçi kitlesini pamuk üretimine çekmemiz gerekiyor. Geçen yıl 2 bin 850 dekar, bu yıl 3 bin 50 dekar alanda pamuk ekimi yapıldı. Milas'ta hedefimiz ilk etapta pamuk üretim alanlarını 3 bin dekarlardan 10 bine, 2. Etapta ise 20 bine daha sonra ise 3. etapta bu ekiliş alanını 30 bin dekarlara çıkarmamız gerekiyor." - MUĞLA

Milas'ta pamuk hasadı başladı
Milas'ta pamuk hasadı başladı
Milas'ta pamuk hasadı başladı

Ziraat Odası, Çiftçi, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Milas'ta pamuk hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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