Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor - Son Dakika
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Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor

10.06.2022 11:24
Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından geliştirilen ve yakın zamanda deniz testlerine başlanacak Milli Deniz Topu için 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından geliştirilen ve yakın zamanda deniz testlerine başlanacak Milli Deniz Topu için 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.

Şirket, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında, hafif ve ağır silah sistemlerine yönelik ürün ve çalışmalarının örneklerini sergiledi.

MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine, şirket olarak teknoloji ve tecrübenin buluşma noktasında yer aldıklarını, tatbikatta 484 ana üründen 62'sini sergilediklerini söyledi.

Tatbikat kapsamında 37 dost ve müttefik ülkenin temsilcilerini, bakanlarını, askeri ataşeleri ağırlıyor olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren Akdere, "Bu anlamda kendimizi, yaptığımız geniş geliştirme çalışmalarını ifade edebileceğimiz ve gösterebileceğimiz, en önemlisi kullanıcılarımızla tecrübe aktarımını, ihtiyaçlarını daha iyi belirlenmesini sağlayabileceğimiz bu ortamda bulunmak bizim için çok gurur verici." dedi.

Akdere, son zamanlarda yaptıkları atakla "yapılmayanı yapma" hedefiyle çıktıkları yolda birçok yeni ürünü de envantere kazandırabilmek için çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini belirtti.

Mühimmat testleri de başarılı

Şirketin yürüttüğü Milli Deniz Topu Projesi'ne ilişkin bilgi veren Akdere, şöyle konuştu:

"Yürüttüğümüz projelerin en önemlilerinden biri, merakla beklenen ve kara test çalışmalarını neticelendirdiğimiz Milli Deniz Topu'nun liman, seyir ve kontrol atışlarını gerçekleştireceğiz. Deniz Topu Projesi ile çok büyük bir başarıya imza atmış, büyük bir açığı kapatmış olacağız. Envanterdeki en önemli ihtiyaçlardan bir tanesini tamamıyla yerli ve milli olarak değerli çalışma arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımızla beraber hayata geçiriyor olmanın büyük gururu içerisindeyiz. Silah sistemini bitirdik ama en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de 76 milimetre mühimmatı. Bunun da testlerinin başarıyla geçtiğini sizlerle paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. 76 milimetre mühimmatı da yerli ve milli olarak önümüzdeki süreçte değerli kuvvetimizin hizmetine sunuyor olacağız.

Milli Deniz Topu'nu gemi üzerinde en kısa zamanda göreceğiz, kara atışlarını tamamladık. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiğimizi, hiçbir sıkıntının olmadığını gördük. Gerekli prosedürlerin hepsi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde gemiye çıkıyoruz ve kalan iki test sürecini tamamlayarak envantere katmış olacağız."

Önceliklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Yasin Akdere, "Ama eş zamanlı olarak dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik." ifadesini kullandı.

Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor
Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor
Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor
Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor

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Kaynak: AA

DOST Partisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milli Deniz Topu gemiye çıkıyor, 3 ülke sözleşme bekliyor - Son Dakika

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