Üye Girişi
Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı - Son Dakika

Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı

06.01.2022 19:25

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail, 40 yıl önce uçak mühendisliği bölümünden mezun olunduğunda iş bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, "Bugün çok şükür şunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail, 40 yıl önce uçak mühendisliği bölümünden mezun olunduğunda iş bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, "Bugün çok şükür şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesine önemli katkılar sunacak yeni merkez ve tesislerin açılacağını söyledi.

Türk savunma sanayisinin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Demir, Türkiye'nin küresel güç olma hedefinde daha çok mesafe katetmesi ve büyük başarılara imza atması gerektiğini ifade etti.

Demir, 40 yıl önce uçak mühendisliği bölümünden mezun olunduğunda çalışacak iş yeri bulmakta zorluk çekildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca birçok uçak mühendisi yurt dışına gitmek, başka tahsiller yapmak, başka konularda mühendislik yapmak zorunda kaldılar. Bunun sebebi neydi? Bir irade, bir vizyon, bir proje olmamasıydı. Hatta F-16 montajları bittiğinde bu TUSAŞ'ı acaba ne yapacağız diye tartışmalar oldu. Ama bugün çok şükür şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok. Bir çok mühendisimizin iş bulma diye bir sorunu yok."

Demir, yıllar önce uçak tasarlama projesi olsa da çalışsak denilen günlerden, uçak mühendisi olarak çalışılacak bir çok alanın olduğunu günlere gelindiğini söyledi.

Demir, mühendislere, "Eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Buna inanalım bu inançta olalım. Çok şükür gençlerimizde bu iradeyi bu azmi görüyoruz." mesajını verdiklerini ifade etti.

Açılacak tesislerin geleceğe yönelik atılan tohumlar olduğunu dile getiren Demir, "Burada yapılacak rüzgar tünelleri Türkiye'nin gelecekteki uzay ve havacılık projelerinde en önemli unsurlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı
Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı
Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı

YORUMLAR
500

İsmail Demir, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı - Son Dakika Ekonomi


Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı         
20:13
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
20:13 Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı
20:04 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
19:30 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
19:29 Kadın kılığına giren saldırgan mağdurun komşusu çıktı
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
18:17 Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi
18:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü
17:44 Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan kanlı Kongre baskınının 1. yılında Trump'a ağır sözler: Seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi
17:43 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 20:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement